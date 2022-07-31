近7成受訪者支持放寬入境檢疫　逾半贊成安心實名制及紅黃綠碼

新冠肺炎病毒疫情肆虐，政府早前計劃在安心出行推出「紅黃碼」及放寬人境檢疫安排，有組織就兩項安排作出調查，逾半受訪市民支持安心出行實名制及新增 「紅黃綠碼」，並較傾向認同擴大限制 「黃碼」人士活動範圍及「黃碼」適用人群。數據顯示，約有5成6受訪者傾向支持實行安心出行實名制及新增 「紅黃綠碼」，近4成人反對。而放寬入境檢疫方面，近7成市民支持放寬人境檢疫隔離方案，其中較多支持「4+2」方案，有約3成7人支持。

新青年論壇今日（31日）公布以電話訪問548名市民對放寬現行人境防疫措施、推行安心出行 「紅黃碼」制度及對最新疫情發展的意見。當中，有意見認為政府應縮短抵港人上酒店檢疫的日數，以減少旅客不便。而調查中發現約5成5受訪者擔心自己及家人受感染，以及約5成人擔憂將有新一波疫情。在新增實名制及「紅黃綠碼」功能方面，新青年論壇顧問陳偉強認為，市民意見之所以傾向正面，是因為市民擔憂香港醫療設施會再次崩潰，導致政府無法應對。另一方面，他指，由於香港與內地已經有一段時間沒有通關，市民可能有父母身處內地，而安心出行若有實名制和「紅黃綠碼」功能的話，便能配合內地措施，做到盡快通關，因此市民態度傾向正面。

新青年論壇建議政府配合「紅黃綠碼」實行「4+2」人境檢疫隔離方案，以及在推出「紅黃綠碼」後，擴大限制「黃碼」人士活動範圍及擴大適用人群。新青年論壇召集人鄧咏駿亦表示，新一屆政府應要平衡經濟和防疫工作，呼籲政府不要「拖拖拉拉」。陳偉強則認為新一屆政府在防疫上沒有作出明顯改變，期望能吸收第五波疫情教訓，並作出改善。