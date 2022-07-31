臨時失業支援35萬人獲資助　涉款35億　12萬宗不獲批

政府已完成處理「臨時失業支援」計劃下的所有申請，在47萬宗申請當中，有35萬名申請人最終獲批資助，超過原來預算的30萬名，總資助額35億港元。政府對上一次在6月24日就計劃發出新聞公告，提醒申請人在本月8日或之前提出覆檢，限期前收到30,690宗覆檢個案，其中約27,500宗經覆檢後獲發資助（已計入上文35萬宗獲批個案），另約3,190宗維持不獲批的申請結果。政府已完成所有審批和覆檢，並已通知有關申請人其最終覆檢結果。

在上述寬鬆安排下仍未能批出的約12萬宗申請當中(包括已覆檢的個案)，被拒原因各異，其中申請資料未能證明符合申請資格的有47,800宗個案，佔10.2%最大比數；其餘的依次為2021年10至12月期間月入不符合2,700至30,000港元的要求(7.3%)；報稱被僱主要求短暫停工，但工作處所並非受限於第599F章的指定處所(3.6%)；提交申請時，失業/停工日數少於規定(3.0%)；因個人理由或意願自行離職/停工，或其他原因(0.9%)；申請人為綜援或第六輪「防疫抗疫基金」下指定措施受助人(0.5%)。

上述未獲批的申請當中，包括部分在抽查中被發現違反計劃條款及細則的申請人。政府會嚴正處理所有違規個案，若申請人獲發資助後被發現未符合資格，或違反計劃其他條款及細則，政府將會要求有關申請人退還資助。政府已陸續向這些申請人發出通知，要求退回資助。此外，警方近日就涉嫌透過提供虛假資料，騙取「臨時失業支援」計劃的39宗個案，採取拘捕行動。「臨時失業支援」計劃是一項針對性的臨時措施，目的是為第五波疫情和收緊社交距離措施影響而短暫失業的中低收入人士，提供一筆過10,000元的財政支援。