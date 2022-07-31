竹篙灣重複派餐　男性獲發衞生巾　確診者斥安排混亂

本港新冠肺炎疫情反覆，現時部分確診人士會被安排入住竹篙灣檢疫中心接受隔離，東網今日(7月31日)接獲1名確診男子反映竹篙灣營內物資安排極度混亂，不但每日每餐均送上2份餐點，反映意見時無論致電或傳短訊都遭冷待，每次相隔超過10小時獲對方回覆，更離譜的是，日前甚至收到女性才會使用的衞生巾，令他啼笑皆非，並炮轟當局安排混亂且嚴重浪費資源。東網正就事件向保安局查詢。

上周二(26日)確診後安排到竹篙灣隔離營入住的Peter(化名)，說起餐飲安排時怒氣沖沖，他指入營時獲知會可透過手機應用程式，按自己喜好點餐，他遂試用並成功點餐，惟當餐點送到房間時，卻發現除了自己點的餐外，更「附贈」另一份餐點，他向員工反映指多出一份，員工卻表示如不需要放在門外即可，更強調餐點送出後絕不收回。Peter本着不浪費的精神，無奈地將兩份餐都吃完。他及後意會到若不主動去點餐，當局都會隨機送一份餐予隔離者，故他其後不點餐並等待當局安排，以免浪費或迫自己吃兩個餐。豈料翌日仍收到兩個餐，他隨即向職員反映，卻收到回應同樣是「不吃就放在門外」，他頓時心生怒火，致電向當局投訴卻遭冷待，等逾10句鐘後才有人回覆，Peter質疑若患者突然病發猝死房間也無人理會，直斥當局安排混亂。

Peter入住的數日，每天三餐都「打孖上」，幸他病情輕微並無不妥，強行嚥下重複的餐點。他又向當局多番反映亦被無視，不但餐點重複，及至有一天晚上，他突然收到一份物資，打開一看赫然發現是一包女性衞生巾及兩盒檢測棒，他估計是系統出錯所致，再致電要求職員回收並正視問題，同樣過了逾10句鐘後，才有職員前來將未有開封的衞生巾夾起並放進一個黑色垃圾袋內，估計都會丟棄。Peter強調有關做法不但浪費食物及物資，亦反映當局不重視確診人士的健康及需求，要求當局立即改善。