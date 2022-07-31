政Whats噏：巴士站冇上蓋居民曬燶　田北辰斥進度慢追瘦政府

話說港鐵巴士K54全日循環巴士線聽日投入服務，今日(31日)就搞咗個啟動儀式，議員田北辰(田二少)、運輸署同民政事務處嘅官員都有去試搭。佢話本來多條巴士線，居民當然方便啲，之但係，等巴士就大鑊嘞！點解？曬到變燒豬呀！

雖然尋日(30日)落過大雨，但今日又再烈日當空。田二少話巴士線附近想搵個地方遮一遮都冇，佢企喺度幾分鐘都已經曬到燶，如果喺度等10幾分鐘一班車，真係不敢想像。佢話班街坊有老有嫩，話坐喺車上邊就又快又涼冇得頂，但一落車企喺度幾分鐘已經暈暈地。田二少仲反問有乜理由巴士路線就已經開晒，但係巴士上蓋一個都仲未有呢？

田二少話，據了解嗰度巴士站上蓋部分由港鐵同城巴一齊起、一齊用，九巴就自己起，而佢哋亦都話隨時開得工，係等緊運輸署同地政署嗰邊批開工。佢今日捉住場嘅相關部門同事進度，佢都畀唔到時間表，連幾時批都答唔到，咁樣又點做到特首所講嘅重民生，以結果為目標呢？佢講到明必定去信追瘦政府，要求加快進度，等居民等車嗰陣唔使再受好天曬、落雨淋之苦。