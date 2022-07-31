警務人員休息及用膳受警例規管　休息前須徵上級批准

警隊作為紀律部隊，警務人員休息及用膳均有嚴格規定，當值期間可獲准2次休息及進食茶點時間，但每次不得超過15分鐘，或由於行動及人手的緊急需要，並獲得分區指揮官或其他單位同等職級人員的批准下，合併為一次共30分鐘休息時間。不過，有資深警官表示，即使是休息時間，警員亦不可睡覺，更惶論是卸下佩槍等裝備。

根據《警察通例》第6章「行為及紀律」，警務人員除規定的1小時用膳時間外，可獲准2次休息及進食茶點時間(飯前飯後各1次)。當任何警務人員欲休息及進食茶點時，須事先徵求所屬區或分區控制台主管或其直屬上級人員批准，並表明休息及進食茶點的位置，以及其後恢愎執行職務的時間。分區指揮官或其他單位同等職級人員，應指定哪些其他地點可供人員休息之用，並保存一份有關該等地點的名單。

據資深警官指，警員一般上、下午更各有15分鐘休息時間，而且每次休息前要報上電台作紀錄。影片中的警務人員違規是毋庸置疑，坦言「即使係休息時間，都唔代表可以咁樣成個人瞓咗係度，更加唔可以放低晒佩槍、警棍等裝備，咁樣做係相當危險！」