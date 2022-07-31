指半歲至3歲幼童打新冠疫苗可行　醫學會倡入境增檢測縮疫監

衞生防護中心轄下聯合科學委員會將於明日(8月1日)開會，討論3歲以下幼童能否接種新冠疫苗。香港醫學會今日(7月31日)表示，支持由6個月至3歲幼童打針，認為該建議於臨床數據上是可行，又提到美國疾病控制和預防中心在6月中已通過緊急法案，供6個月至5歲幼童接種疫苗，至今未見嚴重事故。醫學會又認為，抵港人士若可增加核酸檢測次數，而測試能盡快得出結果並配合電子手帶，可縮短酒店檢疫日數，亦不會增加傳播風險。

醫學會會長鄭志文指出，幼童接種的疫苗劑量會再較3歲至19歲小童或青年為少，但確實的份量需待委員會決定。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠則指，Omicron變種病毒出現後小童感染個案數有上升，患上急性壞死性腦炎的亦增加，目前已有3名幼童「肯定」因此離世，故兒科醫生均希望能將疫苗接種年齡延伸至6個月至3歲的幼童。

除了新冠疫苗，醫學會亦呼籲市民接種其他傳染病疫苗，尤其50歲以上人士免疫系統開始衰退，接種疫苗能加強保障。該會推出「成人免疫接種」公眾教育計劃，設有專題網頁，提供部份相關疾病資料，解釋有關疫苗知識，包括新冠病毒、季節性流感、肺炎球菌、百日咳及俗稱「生蛇」的帶狀疱疹。他們亦會於8月至10月期間，每月舉行1場網上公眾講座，期望透過提供更多資訊，消除外界對疫苗的誤解。