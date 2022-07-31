警員不時被揭蛇王　4月馬料水水警基地集體釣魚受查

以往曾發生不少揭發警務人員「蛇王」事件，對上一宗發生於今年4月，當時馬料水水警基地爆出警員疑集體「蛇王」釣魚，涉事警察躉船的閉路電視更被人關掉，受查對象多達40至50人。另一宗發生於2018年10月，一輛警車停泊在葵涌一停車場內，2名駐守葵涌分區巡邏小隊的警員光天化日下睡覺，目擊市民形容「瞓到頭都側晒」，事後兩警接受紀律調查。

今年4月有警官到涉事水警基地的警察躉船「辣更」，赫然見到有數名警員晚上當值期間在躉船上釣魚，經追查後發現有人疑為隱瞞事件，關掉躉船閉路電視，長官見事態嚴重遂通知上級，水警總區管理層指派重案組跟進，追查該躉船由今年2月至事發時的執勤紀錄，了解有關人員的違紀行為是否涉刑事成分，至少有4名水警疑因調查而被調職。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，再次有警務人員被揭發「蛇王」，批評有關人員不應偷懶，應把握時間處理好其他工作，包括文書及預備工作等，亦可增值自己。另一方面，警方應檢視人手資源及編更，查看各崗位有否冗員，以免再帶給市民「唔好嘅觀感」。