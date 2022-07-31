曾到內地5指定地點人士　明凌晨起入境須隔離

澳門政府表示明日(8月1日)若無新增本地新冠肺炎確診個案，當地將進入疫情「穩定期」，預料防疫措施將再作調整。澳門應變協調中心今日(7月31日)宣布，自明日凌晨1時起，所有曾經到過5個內地省市指定地區的入境及已入境人士，均須在指定地點接受醫學觀察，直至離開當地後10天，但最短不少於7天，並須於離開當地後的第14天再接受1次核酸檢測，證實未有染疫後才可經澳門前往內地。

該5處內地省市指定地點包括，天津市西青區中北鎮中北工業園生活服務區；河南省開封市城鄉一體化示範區；廣東省深圳市羅湖區黃貝街道；廣西壯族自治區寧明縣、大新縣；以及重慶市江津區。

中心提醒，相關人士若有任何疑似感染新冠病毒的病徵均須立即就醫並接受核酸檢測；另外，該類人士若健康碼不變黃色，亦應主動按第1、4、7天的時序接受核酸檢測。政府續呼籲，市民前往外地須嚴格做好和執行各項防疫措施，避免人流聚集；與此同時，因疫苗可有效預防新冠肺炎，減少自身感染、重症和死亡風險，故現階段應有序地預約接種疫苗。而即使已接種疫苗，亦應避免前往高風險地區，如必須前往，應在完成初種系列及加強劑疫苗後14天，待身體產生足夠的免疫力後才前往，以減少感染的風險。