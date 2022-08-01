新冠疫情肆虐　血癌患者若染疫易得重症

新冠疫情於本港仍然猖獗，癌症患者尤其高危。有醫生指血癌患者因患癌致免疫力下降，治癌藥物令抵抗力進一步減弱，若不幸感染新冠病毒較容易出現重症，且病毒感染亦可能影響原來的癌症治療計劃，降低治愈機會。

養和醫院血液科及細胞治療中心主任、血液及血液腫瘤科專科醫生梁憲孫表示，近年爆發疫情，曾有白血病患者不幸染疫，由於無接種新冠疫苗，患者康復過程十分漫長，延遲了對白血病的治療。他指，若癌症患者不幸感染新冠病毒，較容易出現重症，死亡風險高，提醒患者亦可接種疫苗。他指，臨床上治療急性白血病，會先用化療控制病情，急性白血病患者有機會復發，而病情緩解後接受骨髓移植則有助降復發風險。

據醫管局資料，白血病(Leukaemia，也稱血癌)，泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。白血病是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。根據香港癌症資料統計中心數據，2018年有1988宗血癌新症，白血病佔606宗，淋巴瘤佔1096宗，而骨髓瘤有286宗。另根據香港癌症基金會的資料，白血病是指白血球的癌變。慢性白血病發展得慢，有時幾個月甚至幾年都沒有顯著變化，而急性則擴散得很快。急性白血病的成因是白血球病變，不斷分裂，數目失控。白血病所產生的異常白血球並非成熟的細胞，不能幫助人體抵禦感染，但卻佔據骨髓裏的空間，令正常的紅血球和血小板沒有空間可以增生。