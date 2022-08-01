27歲血癌女急需移植骨髓　入境隔離政策或阻外國捐贈者來港

嚴苛的入境隔離政策，影響癌症病人的生存機會。27歲任職補習老師的阿恩今年4月初患上急性白血病，一度需於深切治療部搶救。醫生稱病人亟需移植骨髓，惜本地骨髓庫找不到合適移植者，即使於外國尋找到潛在合適移植者，但隔離政策窒礙他們親身赴港，只能改為郵遞血液樣本來港化驗，所需時間及金錢均比疫情前增加，變相延誤治療。病人家屬希望本地有有心人登記驗血，救女兒一命。

今年4月初，阿恩身體不適，當時持續有低燒、疲倦及咳嗽，「以為中咗新冠」，但她當時身處福建省泉州市，當地爆疫封城，令她拖延了一段時間才能求醫，直到入院抽血檢查才發現其白血球指數較正常值超出逾100倍，需即時留院。她其後返港，隨即被送入深切治療部留醫，情況一度危殆，出現血管阻塞、肺炎、肺積水等。樣子甜美，高173厘米，重62公斤的阿恩，由發病至入院短短3星期內，體重暴跌10公斤，至52公斤。化療時，她受盡副作用折磨，脫髮、食欲不振、嘔吐，皮膚及指甲變色等，而且住院期間需用尿片及插尿喉，「有時連大小便都做不到」。礙於身體免疫力低，她怕外出會受病毒感染，只能盡量留在家中及醫院病房，「有時我都會突然好傷心喺度喊，但如果我太傷心，對嗰病有害無益，所以喊完要企返起身打仗」。

阿恩表示，她的病情遇上基因突變，故情況較差。她引述醫生稱，自己急需進行骨髓移植，惟其父母及弟弟經骨髓配對後發現，若移植可能有排斥風險，而醫院經過多月的配對仍未能在骨髓庫中找到本地合適移植者。但醫生指，即使在骨髓庫中找到外國合適移植者，惟疫情下安排他們赴港完成移植亦很困難。疫情下，若醫生在骨髓庫中找到外國合適移植者，可安排移植者親身赴港，或由專人前往當地為移植者抽血，再帶返港進行化驗，若化驗結果與病人脗合即可安排移植者來港做手術。但現時旅客來港需坐疫監，改為郵寄移植者的血液樣本來港化驗，不單止費用由以前的10萬港元，增至30萬至40萬港元，郵寄時間亦不確定，變相令病人有機會延誤治療。阿恩稱，母親經常勸她多找朋友驗血做骨髓配對，但她認為「其實人哋要捐骨髓真係要好大勇氣，無人有義務一定要捐，睇上天點安排啦！香港有好多好心人，我相信會搵到。」有意捐贈骨髓人士可親臨「香港紅十字會輸血服務中心」捐血站辦理登記及驗血手續，成為骨髓捐贈者。