12歲男童患急性白血病　母盼眾籌百萬藥費救治

剛踏入12歲的男童麥韶洋患上罕見急性淋巴白血病，需移植骨髓續命。雖然麥媽媽早前成功找到合適骨髓移植者，惟兒子因長期服藥，衍生的併發症令其不宜進行移植前的放射治療。禍不單行，韶洋近日體內癌細胞指數再度飆升，本港現有藥物已不能控制其病情，醫生建議他到外國接受治療，惟使費至少逾百萬元。麥媽媽希望為兒子眾籌醫藥費，並找血科權威醫生治療兒子。

麥媽媽稱，早前已成功尋找合適捐贈者，加上兒子韶洋體內癌細胞指數達標，故安排於今年3月做移植骨髓手術。惜兒子因為一直服藥，一度影響中樞神經致雙腳不能走路，不適合進行手術前的「電療」。醫生警告，若強行接受「電療」，輕則下肢癱瘓，重則死亡。禍不單行，今年5月韶洋的腦脊液及骨髓癌細胞上升，由最初的1%，直至上月不受控地上升至64%，連本港現有藥物均全試了仍壓抑不住病情。醫生只好建議韶洋到新加坡接受另類的「免疫療法」。

為爭兒子一線生機，麥媽媽希望兒子到新加坡接受治療，但整個治療過程，包括住醫等費用，估計需至少動用過百萬港元，她難以承擔。她盼望能尋找有心人為兒子眾籌醫藥費，甚至找更多本地的血科權威醫生介入救治，為兒子爭取繼續生存的權利。