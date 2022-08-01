東方日報A1：當值警蛇王　夢中護國安

警員被揭發當值期間蛇王「大覺瞓」！一名軍裝男警昨（7月31日） 在銅鑼灣維景酒店的國安公署當值期間，被人直擊在休息室椅子上躺平睡覺，卸下佩槍、警棍、胡椒噴霧等裝備，脫下鞋子，更誇張到自備眼罩安眠。拍攝者不斷靠近他拍攝其面容及裝備，甚至徘徊佩槍多時，惟好夢正酣的警員未有察覺，轉身後又熟睡。倘有人趁機取去手槍，後果堪虞。消息指，涉事警員當值時睡覺及沒有妥善管理所持槍枝及彈藥已違規，將接受內部紀律調查。

據悉，涉事的年輕男警隸屬跑馬地分區，加入警隊數年。事發地點為位處維景酒店內停車場對開保安休息室。本報獲得3段涉事影片，其中一段長3分56秒的影片可見，拍攝者從房外開始錄影，推門進入休息室，只見該名男警脫下鞋子，橫躺在由3張椅子組成的「床」上，更把佩槍等裝備卸下放在腳邊。警員好夢正酣，期間甚至熟睡轉身，矇矓間伸手扯褲。片中可見，除拍攝者及睡覺警外，房內還有另一名身穿便衣的男子。

從另一段長1分6秒的影片可見，拍攝者走近睡覺警身邊，大特寫其肩章編號及容貌，惟片段顯示，該警員戴着眼罩熟睡，根本不察覺有人以手機不斷拍攝。第3段長1分1秒的影片中，就見警員姿勢換成側躺，拍攝者「集中火力」拍攝警員裝備，有40秒時間都是以近鏡多角度拍攝裝備，清楚可見槍柄上印有「87××」的編號。消息指，上址有保安員的車輛因為抄牌問題與警員發生爭執，之後有保安員遭解僱，雙方素有積怨，故此有人懷恨在心偷拍對方蛇王過程。

根據《警察（紀律）規例》，當值時睡覺屬於違紀行為，一般會對違紀者施加書面訓誡；另資深警務人員指，警員的佩槍只可在兩個地方出現，一是警務人員的身上，二是槍房，若在以外的地方發現已屬違規，如未能有合理解釋，會被紀律調查及處分，最嚴重的或會被革職。

警方發言人回覆表示，收到舉報後已立即向相關涉事人員作出紀律調查，又指一向對人員之行為及紀律有嚴格規管，若發現任何違反紀律規定之行為，必定嚴肅跟進，秉公辦理。據了解，有關警員會調任內勤職務直至調查完成，期間不可佩槍。

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