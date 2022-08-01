九巴聘請非華裔車長　前港隊板球代表揸巴士養起頭家

九巴疫下年內擬招聘1,200名車長，對象包括本地非華裔人士。其中，來自巴基斯坦、前香港板球代表隊成員伊山，是九巴現有9名非華裔車長的其中一人。他指，儘管工作初期曾受乘客白眼，但幸好有「師兄」協助適應工作，而對比過往從事外賣車手，現時工作時間及收入穩定，讓他能多陪伴家人。除了車長，九巴另正聘請非華裔人士任職顧客服務大使，主要職責是為非華裔人士解答乘車疑難。相關工作將於元朗區率先推行，並逐步擴展至其他地區。

現年27歲的伊山2007年來港，自幼情鍾板球的他，修畢中五後便輟學加入港隊，但因背傷而結束5年運動員生涯，3年多前轉做外賣車手。他指，揸電單車搵食，父母一直擔心，故他去年結婚後便想尋求穩定工作。朋友介紹下，他應徵巴士車長，經培訓後今年1月起開始工作，主要駕駛由大圍美林往來觀塘碼頭的80號線，每日清晨天未光便開始工作。他坦言，工作初時並不開心，如聽到乘客惡言相向，「乜請啲咁嘅人（非華裔人士）？」亦有乘客刁難他揸車慢，令他上班僅4天便打算辭職。為解決問題，巴士公司額外安排專門支援新車長的「夥伴車長」徐林江，隨車協助他數日。當個別乘客質疑時，徐亦開腔聲援，強調「（非華裔人士）冇乜特別，車長工作都是揸車」，並大讚伊山能力能勝任工作，其個性亦開朗。

半年過去，伊山指現時工作十分開心，例如有乘客落車時豎起拇指讚好，每日下午收工有充裕時間陪件家人，尤其是出生兩個多月的兒子，而公餘時間他亦參與九巴足球隊，與不少同事成為好友。他更笑言，母親享有家屬免費乘車福利而多了外出，並為他的職業感到自豪；身邊朋友亦有意投身巴士車長。