青衣及小西灣2男女先後墮樓　俱現場不治

今日(8月1日)清晨5時許，一名年約50歲女子被發現倒臥青衣長康邨康順樓對開，懷疑從高處墮下。救護員趕至現場，惟證實女事主明顯死亡，警員用帳篷遮蓋死者遺體。警員正調查事主身份及墮樓原因。與此同時，警員登樓查看期間，發現其中一單位無人應門，懷疑為墮樓女事主的居所，遂通知消防協助破門入內調查，初步未有任何發現。

此外，昨晚(7月31日)10時許，警方接獲柴灣小西灣道23號富怡花園住戶報案，指發現一名男子倒臥上址平台，懷疑從高處墮下。警員及救護員接報到場，經檢驗後證實該男子當場死亡。經調查後證實死者姓呂(60歲)，並於上址一單位墮下。警方於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，呂近日疑受金錢問題困擾，不排除事件與此有關。

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