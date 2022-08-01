廢木製家具滋養園林　政府冀擴大處理量至日均60公噸

本港日產約200公噸廢木，不少會被棄置堆填區。2018年颱風「山竹」襲港後，大批樹木倒塌，政府逐正視園林廢物問題，去年6月於屯門成立的園林廢物回收中心Y·PARK[林‧區]，平均日收30公噸園林廢物，用以製造再生木產品，亦會用於製造種植及園藝用的覆蓋物、堆肥及養殖菇菌等。環保署高級環境保護主任賴峻傑指，中心首年的吞吐量已達標，希望未來更多私人機構提供廢木，擴大接收、處理量至日均60公噸的「可觀數字」。

展覽室放滿了由木藝師將中心收集的廢木，「化身」成實用又美觀的家具，教育中心則展示富有藝術感且有獨特木紋的木板擺設。賴峻傑介紹指，林‧區設有木材破碎機、切割機、乾燥等器材處理園林廢物，所收集的園林廢物中，有約30%為樹枝、10%為粗大樹幹，前者會打碎成木碎，於種植時鋪於泥土上，防止水土流失，或製成更細小、用作堆肥的木糠。粗大樹幹可製成藝術品、家具等，其餘包括木幼枝等只能等待腐化，含垃圾碎石的只能送往堆填區。

賴又指，中心製成品大多由政府部門所用，但亦有機構、木藝師購買木材，中心未來會多做「中高檔」產品，令廢木「升級再造」，又稱本港已有足夠技術、木藝師，以及木材製造精緻家具，希望建立潮流，令市民不用到外國買木家具。另外，新界北志記鎅木廠面臨清場，估計有近千噸木材待處理，賴指正與發展局、土拓處等部門商討收取相關木材，指林‧區有整全系統，有信心能處理木廠留下的木材。