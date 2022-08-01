旺角區多部門聯合反罪惡　2男使用其他人疫苗通行證被捕

警方旺角警區行動部、反三合會行動組、牌照組及西九龍機動部隊，聯同食環署於昨日(7月31日)展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，突擊巡查區內食肆及表列處所，提醒持牌人及市民嚴格遵守防疫規例。行動中，警員於荔枝角道1間食店拘捕1名33歲越南籍女子，涉嫌「使用他人身份證」及「違反逗留條件」。警員亦在西洋菜南街1間遊戲機中心和在花園街1間食店內，分別發現兩名19及21歲本地男子，涉嫌使用其他人的疫苗通行證，警員遂以「誤導警務人員」將2人拘捕。

另外，警員在染布房街1間酒吧巡查期間，發現有多於4人同坐1桌，並有客人未能出示24小時內進行快速抗原檢測證明，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，警員遂票控5名男顧客，並由食環署人員以傳票檢控該酒吧商業登記人，該酒吧亦須關閉14天。警員巡查期間，1名40歲女子在豉油街公眾地方吵鬧，經多次口頭警告勸告無效後，她涉嫌「於公眾地方擾亂秩序」被捕。除了1名33歲越南籍被捕女子現正被扣留調查外，其他被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。