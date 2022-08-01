連續9天社區清零　餐廳等明起准堂食　公共部門同日恢復運作

鑑於澳門已經連續9天沒有社區感染個案，且第14輪全民核酸檢測結果皆為無驗出病毒，新型冠狀病毒傳播的風險大幅降低，澳門行政長官今日(1日)頒布批示，明起(2日)起，解除關閉美容院、健身院、酒吧等場所以及餐飲場所不能堂食的措施。當地居民外出需佩戴口罩及在餐飲場所進食，需出示3天內採樣證明等要求，將透過衞生當局的指引作出。另外，行政公職局於今日向所有公共部門發出傳閱公函，要求公共部門從8月2日起恢復正常運作。

今日《澳門特別行政區公報》頒布第139/2022號行政長官批示，自2022年8月2日零時起，解除關閉電影院、戲院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、「卡拉OK」場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳、理髮店及向公眾開放的泳池，以及餐廳、飲料及飲食場所只能提供外賣不能堂食的措施。

衞生當局會透過指引的方式，要求所有人員外出時佩戴口罩，以及餐飲、酒吧、美容、健身等場所在提供服務時，須要求顧客出示3天內採樣證明。