2022臨時選民冊今日發表　逾3.5萬人新登記

2022年地方選區、功能界別及選舉委員會界別分組臨時選民/投票人登記冊及取消登記名單今日(1日)發表。2022年地方選區臨時選民登記冊載有約4,418,400名選民。在選民登記周期，有約35,800名新登記選民和約774,900個已登記地方選區選民更新資料的申請。此外，約27,600名選民因離世和約59,800名選民經查訊程序後被納入取消登記名單內而被刪除。

功能界別方面，臨時選民登記冊載有約214,600名選民，數字已計算新登記選民、選民在功能界別之間登記的轉換、選民因離世或經查訊程序後被納入取消登記名單等變動。選舉委員會界別分組方面，臨時投票人登記冊載有7,975名投票人，數字已計算新登記投票人、投票人在界別分組之間登記的轉換、投票人因離世或經查訊程序後被納入取消登記名單等變動。

選舉事務處呼籲市民登入「選民資料網上查閱系統」查閱最新登記資料，以及查看是否被載入取消登記名單內。巿民亦可在辦公時間內致電選舉事務處查詢。如有疑問，可於8月25日或之前聯絡選舉事務處。