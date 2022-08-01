臨時選民登記冊今發表　逾441萬選民　新登記3.58萬

2022年地方選區、功能界別及選舉委員會界別分組臨時選民/投票人登記冊及取消登記名單今日(1日)發表。地方選區臨時選民登記冊載有約441.84萬名選民。在2022年選民登記周期，有約3.58萬名新登記選民和約77.49萬個已登記地方選區選民更新資料的申請。約2.76萬名選民因離世和約5.98萬名選民，經查訊程序後被納入取消登記名單內而被刪除。

在功能界別方面，臨時選民登記冊載有約21.46萬名選民，數字已計算新登記選民、選民在功能界別之間登記的轉換、選民因離世或經查訊程序後被納入取消登記名單等變動。至於選舉委員會界別分組，臨時投票人登記冊載有7975名投票人，數字已計算新登記投票人、投票人在界別分組之間登記的轉換、投票人因離世或經查訊程序後被納入取消登記名單等變動。

選舉事務處呼籲市民登入「選民資料網上查閱系統」，查閱他們的最新登記資料，以及查看是否被載入取消登記名單內。如有疑問，可於8月25日或之前聯絡該處。選民資料網上查閱系統為www.voterinfo.gov.hk。