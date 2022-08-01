馬鞍山食水變黃　居民憂損健康　水署指降錳程序不穩引致但安全

馬鞍山近日出現食水變黃問題，引起當區居民憂慮，更有人到超市內搶水。水務署就事件回覆本報查詢，指因由於馬鞍山濾水廠在7月29日至30日期間食水處理的降錳程序中曾出現短暫不穩定情況，以致錳含量稍高，令食水呈淡黃色，但強調不扣成安全問題，該區區議員麥潤培指，食水變黃問題影響整個馬鞍山社區，已收到超過二百宗求助，但水務署懶理問題，直斥署方無視居民健康。除了食水呈淡黃色之外，有市民反映水有異味，更有居民洗澡後出現敏感情況，身體痕癢。又有人喝水後表示不適，出現肚瀉。

水務署解釋指，近日部分馬鞍山居民察覺食水呈淡黃色是由於水中錳含量稍高所引致的。錳是一種天然存在於岩石和土壤中的礦物質，原水中一般含有微量的錳，由於錳的氧化物呈深褐色，水務署會在濾水過程中降低食水中的錳含量，以確保錳含量不高於香港食水感官準則每公升0.08毫克的準則值。7月29至30日期間食水處理的降錳程序中曾出現短暫不穩定情況，小部分時間的最高值約為每公升0.017毫克，居民在細心觀察下有機會察覺食水呈淡黃色，錳含量水平仍遠低於上述準則值，水樣本測試結果亦一直顯示水質符合香港食水標準，適合飲用。經調控後，馬鞍山濾水廠的降錳程序經已回復正常。

麥表示，當發現食水問題時，曾要求水務署派出水車來向居民供應食水，但水務署認為食水沒問題，不會採取任何措施。麥斥水務署堅稱變黃了的食水符合安全標準，無視居民心理及生理的健康。他表示將會召開特別會議，追究水務署責任，要求署方解畫。署方表示，雖然食水含微量的錳不會對健康造成影響，而且符合香港食水標準，但在接獲投訴後，已即時採取應對措施，全面沖洗馬鞍山一帶相關配水庫及政府喉管，以減低食水呈淡黃的情況。由於部分馬鞍山地區的供水喉管較長，可能需要較長點時間才能完全排走淡黃食水，令供水回復清澈。麥潤培指，現時馬鞍山的食水水質仍未回復正常，只是顏色變淡了一點。