酒店男子疑性虐亡案　港美2男涉誤殺提堂10.24再訊

中環一酒店前日（7月30日）發生懷疑涉及性虐待的命案，1名體重逾300磅的男子被發現倒臥在酒店房死亡。警方事後拘捕1名美籍男子及1名本地男子，控告他們誤殺罪。案件今天（1日）在東區裁判法院提堂，2名被告暫毋須答辯，主任裁判官嚴舜儀應控方要求，將案押後至10月24日再訊，以待警方辦理認人手續、翻查閉路電視紀錄、檢驗DNA等等。蓄黑短髮、戴眼鏡的美籍漢被告沒有保釋申請，另1人的保釋申請被拒，2人須還押懲教看管。

2名被告依次為SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲、美國籍、高爾夫球教練）及廖偉業（44歲、售貨員），他們被控同1項誤殺罪，指他們於2022年7月29日下午5時53分至7月30日凌晨1時15分，在香港中環荷李活道53至55號木的地酒店某房間非法殺死陳德明。

據了解，2名被告離開酒店時被職員截停要求辦理退房手續，期間廖乘的士先行離去，美籍漢則通知職員有朋友在房間內身體不適。職員上房查看後報警處理，警員即場拘捕美籍漢，隨後再在廖的住所拘捕廖。

案件編號：ESCC 1442/2022