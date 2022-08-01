男生被控參與屯門非法集結　官指警員不足信判無罪

2019年11月10日有人發起「八區開花」反修例示威，1名當時19歲的男學生在屯門因涉嫌參與非法集結及未能向警員出示身份證被捕檢控。被告於本年3月承認未能在規定下出示身份證明文件罪，但否認參與非法集結罪受審。他今天（1日）在西九龍裁判法院被裁定非法集結罪不成立。裁判官施祖堯指庭上片段顯示被告的行為並非如警員作供時所述，控方未能在毫無合理疑點下證明被告參與非法集結。至於拒出示身份證明罪，裁判官就判被告罰款400港元。

21歲被告鄭鼎楓，被控於2019年11月10日，在屯門鄉事會路與河傍街交界，與其他不知名人士參與非法集結，以及未能依規定向穿着制服的警務人員，即警員黃立然出示身份證明文件。裁判官裁決指，黃警員為案中關鍵證人。黃作供指他與部隊推進到控罪提及的地點時，看到被告向警方舉中指，及大叫「黑警」及「委任證」。黃向被告發出共2次警告，警告被告不要煽動在場人士，但被告繼續舉中指及叫口號。黃作供稱當時一直觀察被告的行為，歷時約5分鐘。

裁判官指根據庭上播放片段顯示，黃不時背向案發地點的交界處，黃對被告行為的觀察，最多歷時3分鐘而非5分鐘。裁判官再指，現場片段顯示被告在有關時間步行經過警方防線，並非如黃所指稱般一直站在行人路旁舉中指及叫口號，因此不接納黃的證供。裁判官最後表示，控方未能在毫無合理疑點下證明被告舉中指、叫口號及參與非法集結，故裁定罪名不成立。裁判官就另一控罪判刑指，被告今次屬初犯，亦接納代表大律師的求情指其未能出示身份證是一時疏忽，與案發現場環境亦無關係，因此判罰款400港元。被告聞判後，於庭外指「戰勝以喪禮處之」，其解釋打仗不論輸贏，都會有死傷，打贏的不要太開心。

案件編號：TMCC 2014/2020