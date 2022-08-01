7私家車分銷商承諾不執行現行保用限制　競委會擬接受

7間私家車分銷商對私家車車主施加具限制性的保用條款(「保用限制」)，被指或會損害競爭，可能違反《競爭條例》下的第一行為守則。該7間分銷商分別為Cartel Motors Limited、大昌行集團有限公司、Inchcape International Holdings Limited、錦龍汽車集團有限公司、意美汽車(香港)有限公司、森那美汽車集團(香港)有限公司及宏益控股有限公司。競爭事務委員會今(1日)就擬接受7間分銷商按《競爭條例》第60條建議的承諾，展開諮詢。承諾將具法律約束力，競委會認為接受該等承諾，可釋除競委會對這些保用限制的疑慮。

競委會調查發現，有關分銷商施加了保用限制，規定不論保養或維修項目是否在保用範圍內，顧客均須將私家車送往特約維修中心保養或維修，若顧客不跟從便需承擔保用失效的風險。競委會認為，這些限制或會阻遏私家車車主在保用期間光顧獨立車房，並因而可能限制了獨立車房與特約維修中心競爭的能力。這亦會令車主的服務選擇減少，最終導致保養及維修服務價格高昂。因應競委會的調查，7間分銷商提出承諾，表示不會執行現行的保用限制，亦不會將這些限制列入新車的保用條款內。

建議的承諾涵蓋17個私家車品牌，包括奧迪、寶馬、雪鐵龍、福特、本田、積架、起亞、Land Rover、凌志、萬事得、MINI、三菱、日產、富士、鈴木、豐田及 Volkswagen。有關分銷商亦提出在承諾生效90日內，對有關合約作出相應的修訂，並通知客戶。如競委會在諮詢後接受承諾，私家車車主在選擇汽車維修及保養服務提供者時，將可享有更大自由度。建議中的承諾有效期將由生效日起計，為期5年，並設有報告及監察機制，以確保分銷商遵守承諾。競委會邀請各界對建議的承諾)包括就競委會擬接受該等承諾)提供意見，並於本月15日下午6時或之前向競委會提交申述。