指賣家及物業代理隱瞞凶宅　海怡買家求取消交易並索償

1名擬以1100萬港元購入海怡半島單位的買家於上周五（7月29日）入稟高院，控告單位業主及作為物業代理的利嘉閣，指對方沒有披露有關資料，隱瞞該單位為凶宅。原告現要求法庭頒令其簽署的買賣合約無效，及頒令利嘉閣不得就該宗交易獲得任何佣金。原告亦要求賣方退回10%訂金110萬港元，及要2被告作出賠償。

本案原告是張秀萍，被告分別是李芬儀及利嘉閣地產有限公司。原告在入稟狀指，她於今年3月希望購入海怡半島單位，並於同月底經次被告的地產代理莊國華介紹下，得悉海怡半島第10座有單位正放盤，並聯絡作為業主的首被告。原告稱簽訂買賣合前曾詢問2名被告，獲悉該單位不曾涉及特別事故，亦非凶宅，最終雙方於今年3月29日簽訂臨時買賣合約，並於4月13日簽訂正式合約，原告以1100萬港元購入該單位，並分2次共支付了110萬港元作訂金。

不過，原告在準備完成交易前發現被告有所隱瞞。原告於5月29日發現該涉案單位實為凶宅，並得知有1名男子於2006年5月23日在該單位的浴室自殺身亡。原告其後翻查當時的新聞報道，及詢問大廈保安得知此事屬實。原告指如得悉該處是凶宅，便不會購入該單位。原告在詢問首被告凶宅一事是否屬實時，對方沒有回應，只稱任何不幸事件均不影響物業的價格。原告於今年6月11日向首被告發律師信要求對方退回訂金但最終被拒，原告亦損失了逾42萬港元的印花稅及法律費用等。原告現要求首被告退回該110萬港元訂金，並要求法庭頒令該買賣合約無效，及要求頒令次被告不得獲得任何佣金及要2名被告作出賠償。

案件編號：HCA 935/2022