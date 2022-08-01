廉署起訴物業買家　涉訛稱單位自住呃780萬按揭貸款

廉政公署今日(1日)落案起訴一名物業買家，控告他涉嫌訛稱購買一個單位自住，以欺詐一間銀行及香港按證保險有限公司向其批出一筆約780萬港元的8成按揭貸款。他獲准保釋，本周三(3日)將於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。

被告許智豐(38歲)為消防處高級消防隊長，被控2項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告於2020年4月以965萬港元購入一個新蒲崗私人住宅物業，並按按揭保險計劃向工銀亞洲申請按揭貸款。控罪指他涉嫌於2020年4月16日至7月8日期間，向工銀亞洲及按證保險公司虛假地表示，在完成購買上述物業後他會佔用該物業，意圖詐騙而誘使工銀亞洲批准其按揭貸款申請和向他批出一筆共約780萬港元貸款，以及按證保險公司批准該按揭貸款的保險申請。

調查顯示，工銀亞洲批准該按揭貸款後，該物業隨即租出。根據香港金融管理局發出的指引，銀行須遵守物業按揭貸款的按揭成數上限規定。銀行參與按證保險公司的按揭保險計劃，可為600萬至1,000萬港元的自住物業提供最高8成按揭貸款。