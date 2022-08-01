警方反詐騙拘60人涉款7500萬　包括呃疫下特惠貸款

警方留意過去數年詐騙案件有上升趨勢，根據旺角警區的紀錄，2019年共接獲381宗騙案，至2021年倍增至965宗，至於今年上半年亦高達561宗，對比去年同期躍升近5成。而以全港上半年計，當中有4類騙案升幅最多，居冠的網上購物騙案錄得3,954宗；其次是求職騙案，達到1,706宗；投資騙案緊隨其後，佔1,271宗；而「梗頸四」為電話騙案，亦有786宗。因應騙徒橫行，旺角警區在上月18日至29日展開代號「熱火」的反詐騙行動，行動主要針對網上購物騙案和投資騙案，期間動員逾200人，偵破44宗騙案及拘捕39男21女(18至65歲)，涉嫌「洗黑錢」、「欺詐」、「串謀詐騙」及「以欺騙手段取得財產」等罪名，當中部分為傀儡戶口持有人，而各案總損失金額超過7,500萬港元。

警方講述部分案件詳情，指旺角警區重案組在今年初接獲匿名投訴，懷疑有詐騙集團利用一間聲稱進行建築工程的本地公司，騙取政府在疫情下推出的「百分百擔保特惠貸款」。探員經情報分析及深入調查後，懷疑涉案集團先循不同渠道收購個人資料，用以偽裝成為該公司員工的傀儡戶口，透過虛報公司營業額，誇大僱員薪金支出，以營造該公司在疫情下生意大跌的假象，藉此於去年9月向銀行申請貸款，並在翌月獲批出600萬港元款項。騙徒得手後，立即將款項轉入其他銀行戶口，然後失去聯絡，至今未作任何還款。警方鎖定疑犯身份後，過去兩周在全港多區拘捕3男1女(21至58歲)，當中一人相信是骨幹成員，其餘3人則負責假扮公司員工，相信行動已成功瓦解該集團。

另於今年4月，一名任職某公司顧問的48歲女子報案，指她早前在社交平台認識騙徒，獲介紹使用一個虛假加密貨幣投資平台，並推介可獲高回報的投資計劃，受害人不虞有詐下載程式，再於平台註冊成為會員。在平台的假客戶服務員指示下，事主將共約530萬港元轉帳至各個銀行戶口，以兌換成加密貨幣作投資，惟她其後打算取回投資回報時，發覺已無法登入平台，且騙徒一夥已經銷聲匿迹。探員接報後展開追查，經詳細部署後，終在今次行動拘捕4男1女(19至60歲)疑犯。上述兩案的被捕人士已獲准保釋候查，案件均交由旺角警區重案組跟進，不排除有更多人被捕。