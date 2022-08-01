商會通過減$50車租津貼　的哥質疑變相加租　斥車主賺到盡

全港的士上月17日起錶價一律加3港元。惟牽一髮動全身，相隔僅兩個星期，有的士司機反映有商會日前通知各車行，建議每更車租津貼減少50港元。有司機質疑，減少津貼變相是加租，的士未加價前，扣除成本後日均收入約600至800港元，而加價後每日賺多約90元，認為的士車主帶頭加租是「賺到盡」。商會則指，司機、車主是唇齒相依，近年社會事件、疫情及的士保險上漲等因素皆影響車主收入，並強調現時車租仍低於以前水平。

香港的士小巴商總會上周三(7月27日)向會員發出車租建議指引。內文提及的士收費調整後，司機每更收入相對增加，冀司機明白，車主近年經歷社會事件、疫情、保險費、車殼、輪胎及維修費上升等影響下，需減少每更50港元補貼。相關建議將於8月4日起生效。指引內又提及，「商會明白香港是自由的社會，經營者有權按自己的經營成本而調整價格，以上只是商會建議，並非硬性規定，會員可按其行政所需，自行決定是否調整車租」。

的士司機陳先生認為，指引內提及的「減少津貼」，「並非硬性規定」是「語言藝術」，實際等同加租。他指，政府早前批准的士加價，目的是吸引新人入行，改善過往收入較低及服務質素參差的情況。目前司機每更能賺多約90港元，惟車主加收車租是賺到盡，亦與當局原意背道而馳，最終受苦的是司機及乘客。香港的士小巴總商會理事長周國強指，以5年車齡的4座的士為例，過往全日車租高達800港元，而疫情下車主帶頭提供津貼，車租曾減半至400港元。就日前該商會通過減少津貼，的士全日車租約740港元，日更、夜更車租則分別400及300港元，仍低於以往水平。尤其的士保險龍頭泰加斷保的影響深遠，令車主近年收入及營運成本大升，形容的士司機、車主是唇齒相依。