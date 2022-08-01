今起公院探病須持48小時無染疫證明　有訪客不悉安排無奈照辦

醫管局今日(1日)起收緊對公立醫院探訪人士的檢測要求，探訪人士需持48小時內核酸檢測無確診證明才可探病，有前來探病的病人家屬表示不知道新安排。有病人家屬指，為了照顧入院的家人，只好無奈照辦；亦有病人家屬願意體諒，雖然對新安排感到不便，但為了病人着想，亦會遵從。

前來探望弟弟的林女士表示，近日每天都會來探病，不知道今日起有新探病安排，指「之前都係照入」。她認為新安排對她造成不便，但要探病就要遵從安排，為了給弟弟送飯，即便麻煩也只能照辦。譚女士表示，母親昨日(7月31日)入院，今天來探望她，沒有留意有新探病安排。她指即便不做檢測，也可以把帶給病人的日用品等交給護士，請他們代為轉交。她認為新安排沒有對她造成困擾，但畢竟是為了病人着想，就算覺得麻煩，還是會遵守安排。

有家人近日入院的莫女士表示，知道今日開始會有新探病安排。她指新政策是為了保護病房的人，認為「麻煩係一定有嘅，但係大家要體諒」。她亦指，畢竟入院的病人身體狀況不太好，如果再染疫，可能會使他們病情加重。但她認為，即便新安排比較麻煩，能去探病仍然是好事。她舉例，「啲老人家要轉身，啲姑娘邊度得閒成日幫佢轉」，指家屬探病時幫忙照顧病人，反而可以減輕醫生和護士的負擔，而病人見到家人前來探望，心情會好轉，對病情也有幫助。