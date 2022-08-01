中醫師被控非禮病人　召另一女病人作供證專業

中醫師被指替肩頸痛的女病人做跌打按摩時，涉嫌自作主張提供額外「服務」，按摩對方的臀部、盆骨等部位，更用手指插入她的陰道約4厘米。該中醫師否認1項非禮罪，案件今天（1日）在觀塘法院續審。辯方今傳召1名曾接受被告治療的女子作供，她稱每次被告觸摸她身體前，都會先得她同意，形容被告手法到位，「好專業、盡責」。案件會在9月6日續審，屆時控辯雙方會作結案陳詞。

37歲被告曾廸民，被控於2021年4月19日，在觀塘滙景廣場一間中醫藥中心內非禮27歲女事主X。女事主之前供稱，被告按摩她的肩頸後，指她有身體浮腫及宮寒，擅自拉下她的裙及內褲至露出部分私處，更在按摩其下身時，用手指撥動她的陰唇及指插她陰道。

辯方證人高女士今日作供稱，去年農曆新年年初三，她因嚴重偏頭痛找醫生協助，期間見到涉案中醫藥中心仍然營業，於是光顧，並由被告負責治療。經過問診及觸診後，被告診斷她頸椎移位。她憶述當日她在布簾後更衣，脫剩內衣和胸圍，有毛巾蓋著上身，仰臥在床，被告與她談天，讓她放鬆，再為她進行頸椎復位。整個過程歷時約半小時，2人沒有其他身體接觸。她很滿意效果，之後也有找被告為她針灸拔罐。

案件編號：KTCC 346/2022