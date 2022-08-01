4工廈改建公屋　逾90%租約已遷出或交退租通知

公營房屋發展需求殷切，港府在2019年施政報告中，要求房屋委員會研究重建轄下的工廠大廈作公營房屋用途，該委員會去年5月就宣布，清拆轄下4座工廈改建為公營房屋，並在今日(8月1日)向立法會提交文件交代進度。房委會表示，截至今年6月底，4個工廠大廈中，已遷出或已遞交退租通知的租約數目約為1,930個，佔總數約93%。

房委會指，政府亦已在去年第四季起，就穗輝、業安及宏昌3個工廠大廈的用地，開展改劃程序以發展公營房屋。至於餘下的葵安工廠大廈，則預計在今年第三至第四季開展用地改劃程序。委員會又稱，除處理改劃程序外，亦需要在清空工廈後，拆卸有關建築物，並為用地進行除污工程才可以開始建屋。當局現已加派人手處理租戶的查詢及申請退租等事宜，務求如期清空大廈，盡快展開拆卸和建屋工程。

另外，為配合政府的長遠鼓勵電動車和應付電動車輛使用者的增加，房委會計劃分3個階段在轄下現有停車場進一步提供充電設施。第一階段將於轄下約5,000個私家車泊車位，逐步增設中速充電設施，目標是設有充電設施的私家車泊車位，於2025年或之前增至轄下私家車泊車位，總數的約33%。在第二階段，則繼續增設充電設施，目標是設有充電設施的私家車泊車位，於2030年或之前增至轄下私家車泊車位，總數的約50%。房委會最終目標是在2030年後的第三階段，逐步為轄下所有私家車泊車位增設充電設施。房委會現正進行詳細的可行性研究，為第一階段的工作制訂 詳細的推行計劃。