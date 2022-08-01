今增4254確診　輸入佔235宗　9校班別須停課一周

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(8月1日)新增4254宗確診個案，包括235宗為輸入病例，其餘4019人屬本地感染。醫院管理局接報再多6名患者離世，涉及4男2女，年齡最大84歲，其中包括早前入院的22個月大女嬰，餘下死者全非院舍院友，當中1人已接種3劑新冠疫苗。

過去數天新增940宗學校呈報個案，有9間學校個別班別須停課一周。位於赤柱東頭灣道的香港航海學校再多3宗病例，累計7名學生及1名舍監確診；聖士提反書院附屬小學宿舍有8人確診，涉及7個房間。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，為阻截病毒從社區流入醫院，公立醫院今日起已收緊探病人士的檢測要求外，另決定將加強陪產人士檢測要求。由即日起，所有陪產人士，不論是否新冠康復者，一律須提供48小時有效的核酸檢測證明。局方建議，當孕婦懷孕周數達37周，陪產人士應定期進行檢測，若嬰兒較預產期早出生，醫院可先接受24小時有效快速檢測結果，但陪產人士須在2天後補交檢測證明。