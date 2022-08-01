添6患者離世　其中1人上周一復工暈倒　送院不治法醫證確診

第5波新冠肺炎疫情未止，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(8月1日)表示，醫管局再錄得6宗死亡個案，包括5人昨日(7月31日)離世。死者涉及4男2女，年齡介乎52至84歲，他們全非院舍院友，其中1人已齊3劑新冠疫苗，4人接種2針，另有1人無打針。1名上周一(7月25日)離世的病人，當日上班期間不省人事，送往急症室後搶救無效，法醫解剖後發現確診，並由衞生署昨日呈報個案。病人離世前1周快速測試確診，當時無求醫無服藥，及後復工首日出事，衞生署表示，病人離世未必與疫情有關，因其冠狀動脈硬化、心臟因高血壓、高血脂而發大等情況。

其餘5人則包括1名84歲男子已打2針疫苗，7月21日發病，並在7月23日快速測試確診，翌日去指定診所求醫獲處方藥物。他本身有長期病患，包括高血壓、缺乏維生素B12、乙型肝炎帶菌，亦曾患腸癌、直腸癌、腎功能差。他於昨日被家人發現不省人事，送至瑪麗醫院急救不治；另一人為70歲女子本身有多種長期病患，包括多發性系統萎縮症，須長期仰床及要插胃喉，她於7月17日咳嗽、流鼻水，同日快測中招，翌日到指定診所時情況一般，即日安排送院。留醫期間，她的肺功能轉差，延至昨日離世。

另一死者為58歲女子無打針，同樣有長期病患，包括乙型肝炎帶菌、糖尿病，曾患肺癆，肝硬化、長期血小板低。她7月15日快測確診，無求醫，至上周六(7月30日)情況轉差後轉急症室，當時肺花需要插喉，並入住深切治療部及需用抗病毒藥，惟藥物反應麻麻，延至昨日離世；1名84歲男死者已打2針，據家人透露，他本身有認知障礙、行動不便，糖尿病及高血壓、心律不正等。他上周三(7月27日)求醫時表示自己2周前已染疫，但無求醫。當時他情況差，及後惡化至昨日離世。此外，1名死者為75歲長期男病患，有高血壓、高血脂、糖尿病、心律不正、曾中風及慢性肺阻塞，他今年3月曾確診新冠肺炎，而7月23日因呼吸不順、嘔吐而求醫，入院後情況一直差，並驗出帶有新冠病毒，延至昨日離世。