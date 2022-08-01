對外貿易表現疲弱　今年第2季GDP較前年同期跌1.4%

政府統計處今日(1日)公布，發表2022年第2季的本地生產總值預先估計數字。據預先估計數字顯示，2022年第2季本地生產總值較上年同期實質下跌1.4%，而第一季的跌幅為3.9%。本地生產總值下跌主要是由於季內對外貿易表現疲弱所致。按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2022年第2季與上年同期比較實質大致維持不變，而第一季則下跌5.8%。

香港經濟在第二季有所改善，但改善程度較預期小。隨着本地疫情普遍改善和社交距離措施繼而放寬，加上政府各項支援措施的幫助，本地活動略見恢復。然而，近期2019冠狀病毒病確診數字回升和金融狀況收緊，影響了季度後期的復甦勢頭。外圍方面，環球需求減弱及內地與香港之間的跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重影響。根據預先估計數字，實質本地生產總值在二零二二年第一季按年收縮3.9%後，跌幅在第二季放緩至1.4%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在上一季下跌2.9%後，在第二季反彈0.9%。

按主要開支組成部分分析，私人消費開支按年幾無變動，整體投資開支跌幅收窄。整體貨物出口按年跌幅擴大，但服務輸出轉為溫和上升。展望未來，全球經濟前景惡化將在今年餘下時間繼續拖累香港的出口表現。供應側的干擾和烏克蘭局勢持續緊張令先進經濟體通脹高企，以及許多主要央行加大力度收緊貨幣政策，料將顯著壓抑經濟增長。雖然內地經濟應會進一步復甦，但或未能完全抵銷先進經濟體轉差的影響。不過，如果內地與香港之間的跨境陸路運輸持續改善，或能為香港的對外貿易提供一些緩解。