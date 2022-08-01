6傑出青年運動員入讀港大　每人獲頒40萬元獎學金

香港大學早前獲得李兆基基金撥捐720萬港元，在今年下學年成立「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，以支持年輕運動員發展。港大日前宣布，通過首屆 「頂尖運動員入學計劃」入讀港大的其中6位傑出運動員，包括網球運動員黃澤林、帆船運動員Russell Williams AyIsworth及蔡穎姿、劍擊運動員吳諾弘、崔浩然及高山滑雪運動員翁厚全。6位運動員今日(1日)獲頒「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，每人得到40萬港元，以支持其在學業及體育事業雙軌發展，6人均表示會將獎學金投入於運動和學習之中，以減低經濟上的負擔。

其中，黃澤林和吳諾弘皆選擇入讀工商管理學學士課程。黃澤林表示，由於胞姊在港大讀工商管理課程，並經常在家跟他分享課程有趣之處，故令他對課程產生興趣，並選擇入讀。而吳諾弘則認為，修讀此課程能讓自己學習如何創業、金融等知識。

吳諾弘又指，該獎學金計劃能帶給家長信心，讓家長明白就算讓孩子全心投入運動也能帶來成功，並認為現時學習和運動能夠並存，不需像以往般必須二擇其一，因為就算運動員出國比賽也能有學習支援，例如把課堂錄影，並放上網，讓他們就算在外地比賽或訓練也能同時兼顧學習。黃澤林亦表示，網球雖然在香港不算一項熱門運動，但希望透過自己的成功，讓更多年輕人認識並愛上網球，令香港網球能衝出國際。