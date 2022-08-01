半夜潛入將軍澳廣場刑毀餅店　17歲少年判入勞教中心

5名少年被指在前年深夜闖入將軍澳廣場並破壞1間糕餅店，事後被警方拘捕。其中1名17歲男生早前承認刑事毀壞罪，至今天（1日）被判入勞教中心。區域法院暫委法官許肇強指被告的教導所、勞教中心及更生中心報告均顯示其有悔意及合適，並建議進入勞教中心，遂接納報告建議判刑。

本案為區域法院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓審理。17歲被告案發時只有15歲，他被控於2020年8月7日，刑事毀壞將軍澳廣場的「東海堂」餅店。案情指，涉案餅店職員於案發日上班準備開舖時，發現店內枱櫈東歪西倒，地上遍布石頭。有地板及餐枱被熏黑、2部收銀機的屏幕爆裂、1部八達通閱卡器及1部電子條碼掃描器被破壞致不能運作、1道木門及1個櫥窗膠櫃有破損，由事件引致的清潔、更換及維修費用達40,140港元。而閉路電視拍攝到被告及其餘數人在凌晨破壞店舖之過程。

今日辯方進一步求情指，被告受朋輩影響而犯案，本案案情不是同類案件中最嚴重，被告亦沒有參與縱火。他無犯罪紀錄及認罪，犯案時只有15歲，期望法庭可以寬大處理，讓被告更生改過，早日重投社會。辯方指法庭早前為被告索取的教導所、勞教中心及更生中心報告均指其合適。被告希望法庭可判其進入更生中心，盡快重投社會工作，過平常生活。法官判刑指，案件發生於2020年8月，屬於反修例事件的尾聲。法官指本案案情嚴重，被告是有預謀犯案，身穿黑衣及戴口罩，針對不同政見的人或店舖，施以帶有仇視、恐嚇的「裝修」行為，看似黑社會尋仇。法官指被告來自破碎家庭，此對其成長和心理有影響，被告原是品學兼優的學生，在父母離婚後成績一落千丈。被告在社會氣氛、互聯網渲染和朋輩影響下，缺乏父母管教，誤入歧途。法官最後指此類案件必須從嚴處理，但在讓年輕人接受應得懲罰之餘，也要獲得改過自新的機會。

案件編號：DCCC 372-374/2021