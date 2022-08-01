明起展開6天「穩定期」　戲院健身室等將逐步恢復

澳門連續9天錄得「社會面清零」，衞生局今日(8月1日)宣布，自明日(2日)起進入防疫「穩定期」，至下周日(7日)，為期6天，期間市民毋須再做抗原檢測和結果申報，而社會活動和運作將可逐漸恢復，同時亦會有預防疫情反覆措施，包括根據風險類別劃分的重點人群仍需定期核檢等。

美容院、健身室及戲院等多類娛樂休閒場所明日起將會重開，今波疫情下自6月23日至今日，該些場所共閉關40天。有連鎖健身院負責人表示，要求員工2天或3天1檢的措施擾民，希望當局可放寬至不用核檢。至於關於當局重新開放堂食，有市民稱，仍擔心風險，且一家大細做核檢較麻煩，所以暫不會出街食飯；亦有食店反映，雖認同3天核檢要求，但相信會影響市民外出食飯意欲，預料生意僅恢復3成。

衞生局局長羅奕龍表示，由7月23日起至今，為期10天的疫情「鞏固期」已屆，期間澳門已經連續9天沒有社區感染個案，故當局明日起不再公布疫情感染數字。另外，政府稱澳門及珠海已於7月19日建立洽談通關的機制，而兩地政府正積極磋商通關事宜。其續指，當地已具備低風險區要素，但仍要評估和跟進風險研判，並稱珠澳雙方會透過聯防聯控機制，盡快落實通關正常化。