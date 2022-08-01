政Whats噏：倡重組區議會　葉劉稱民選委任可共存

跨界別嘅立法會議員「孖頭」開地方辦事處已非新鮮事，事關行政會議召集人、港島西議員葉劉淑儀，今日（8月1日）就同黨友兼選委會界別議員陳家珮喺薄扶林開地辦。之不過，大家嘅焦點就落咗去區議會改革上，葉劉就講到過往不時收到投訴，指有區議員唔了解地區情況，環境衞生亦都無人理，究竟佢有咩計呢？

區議會經歷宣誓風波同辭職潮，好多區議會都只係勉強運作，更政府形容係「殘缺不存。葉劉淑儀就話希望重組區議會，指舊年選立法會時，發現無咗區議員後，好多環境衞生嘅情況都無人跟進，有區議員跟進會好好多，佢仲指有市民投訴，好多區議員完全唔知地區環境。至於喺改革上，葉劉指區議會過去設有委任議席，畀熟悉地區事務嘅人可以加入，佢亦認為應該保留部分民選議席，確保區議員同市民有緊密接觸。之不過，佢亦強調區議會將來嘅發展需符合《基本法》提及嘅區域諮詢組織定位。

至於即將卸任立法會財務委員會主席嘅陳健波，近日話有新人經常將地區議題帶入議會，葉劉就指無可避免，又話好多好多市民都要求佢反映地區問題，佢強調只要喺反映地區意見嘅時候，唔好忘記社會整體利益就得。