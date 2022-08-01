女設計師血癌復發　亟待骨髓移植　12歲子冀一家團聚

前年患上急性骨髓白血病的50多歲女室內設計師Eva性格堅強，一直樂觀面對病情，早前接受化療後病情有好轉，但近月卻復發，進行化療亦未能夠控制病情，醫生更表示急需在今個月內找到合適的骨髓進行移植，否則會有生命危險。Eva的家人好友現希望大眾施以援手，呼籲更多人登記骨髓移植，讓Eva有重拾健康的機會。Eva的12歲兒子亦寫親筆信，祈望有更多好心人登記捐贈骨髓，「各位哥哥姐姐︰希望大家能夠幫助媽媽，畀機會我們一家團聚。」

Eva前年10月在街上突然暈倒，檢測發現患上白血病，即血癌，須入院進行化療及服食標靶藥，其後病情一直反覆。她在第一次面對血癌時，勇敢面對接受化療，病情得以受控。原以為已經捱過人生難關，遺憾在半年前病情卻再一次復發，甚至情況更有所惡化，主診醫生建議她接受骨髓移植，雖然早前已在南韓找到合適的骨髓，亦已計劃在9月進行手術，但最後卻因各樣原因未能移植，對他們帶來沉重打擊。因新冠肺炎疫情關係，令海外捐款及配對難上加難，一直未有配對到合適的骨髓，現時只能夠依靠香港紅十字會配對，急需在本月內物色到適合的造血幹細胞進行骨髓移植。Eva與家人和朋友商量後決定公開呼籲，希望在香港能找到合適的骨髓捐贈者。

Eva家中上有90歲老父，下有年僅12歲正在就讀初中的兒子，她與丈夫一直是家庭經濟支柱，但因為罹患癌症，令Eva被迫暫停熱愛的設計工作，更導致一家生活變得吃力。一直協助Eva的大學同學稱Eva患病後性格堅強且保持樂觀，未曾見過她流一滴眼淚。而Eva更將自己入院的情景記錄在畫冊上，由入院的畫面、風景，以至醫院人員和院友都一一記錄下來，她亦親手畫了感謝卡以答謝醫護人員對的照顧。其家人和好友目前已為她成立了支援小組，當中有人為Eva家庭尋找新居，有人則負責聯絡傳媒，甚至有朋友已登記骨髓捐贈，但他們最希望的，仍是有更多人願意伸出援手，登記捐贈骨髓，令成功配對的機會增加，亦能夠幫忙其他病人。