政Whats噏：酷熱曬燶菜　水溫高養魚難　何俊賢搵政府講數

呢排天氣酷熱，更錄得有史以嚟最熱嘅7月，行出街好似火爐咁，真係好難頂，市民嘅生活受嚴重影響，問題一環扣一環。點解？因為食物都受到牽連。漁農界議員何俊賢（高佬賢）話唔少漁民同農民投訴天氣太熱，令到農作物出現「曬燶」、「皺皮」，禽畜同養魚業等同樣出現問題，產量減少因而大大影響收入，要求政府考慮向受影響漁農戶發放「緊急救援基金」，如果持續乾旱，佢會以旱災為由同政府講數。

高佬賢同黨友葛珮帆日前去信漁農自然護理署署長梁肇輝，信中表明收到好多漁民同農民嘅投訴，農作物曬燶之餘，禽畜農場嘅通風降低降溫更加困難，水溫上升亦有機會影響魚類養殖，若情況持續，農作物嘅質量亦會變差，預計收成將大幅減少。信中仲話希望漁護署喺呢段暑熱天氣期間，加派多啲人員去了解同關心漁農戶嘅情況，咁就可以實地審視受影響嘅情況，積極考慮向受影響漁農戶發放「緊急救基金」，以紓緩行業嘅困境。

究竟喺乜嘢情況下先可以得到「緊急救援基金」援助？高佬賢直指相關基金推出多年嚟都冇檢討機制，近年漁農戶喺極端天氣下收，又以喺6月元朗朗屏邨對出明渠一條電纜橋起火，搞到新界西北地區，包括元朗、天水圍同屯門等地大停電為例，喺大停電下導致大量死魚，都攞唔到緩助。

高佬賢回覆我哋查詢時亦話漁農戶申請「緊急救援基金」都唔一定得，就算申請到嘅話，每戶都係得幾千蚊支援，但其實天氣容易引起農作物質量、生長周期同賣相等問題，間接影響收入，所以佢要求政府盡快對漁農戶嘅援助機制進行檢討，包括進一步提升金額同檢討援助範圍，同時亦要對登記制度作出檢討，令真正務農嘅人士可以受惠，令公帑用得其所。

依家都咁難攞，政府亦冇聲氣話會檢討機制，咁拖到幾時先？高佬賢話若果酷熱天氣持續，佢就會有行動，直接用旱災同政府講數，事關再拖落去，漁農戶嘅損失就更大，甚至可能捱唔到落去。