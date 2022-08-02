無牌酒吧被冚　44人被捕涉港人　其中42人違防疫令罪成

一名香港男子涉嫌於澳門慕拉士大馬路一工業大廈，無牌經營卡拉OK酒吧，該酒吧間歇經營半年，該港男至前日(7月31日)凌晨被捕，另有43人一同被截獲，其中4名顧客持香港身份證、馬來西亞護照及外地僱員身份認別證等。澳門初級法院昨日(8月1日)對案件進行審理，其中42人違反防疫措施罪罪名成立。

被定罪的42人當中，有7人各被判處30天罰金，總數3,000澳門元，若不繳付罰金或不以勞動代替，則須服20天徒刑；另有2名違反防疫規例光顧涉案酒吧的治安警員，各被判處60天罰金，每人總數6,000澳門元，若不繳付罰金或不以勞動代替，則須服40天徒刑；其餘 33人則被判處45天罰金，各人總數4,500澳門元，若不繳付罰金或不以勞動代替，則須服 30天徒刑。

另外，1名印度籍外僱於前日凌晨接近2時，行經氹仔一街道時被執勤警員發現其沒有佩戴口罩，隨即將其截查並以觸犯違反防疫措施罪為據以現行犯方式將其拘留。經初級法院審理後，判處其違反防疫措施罪罪名成立，判處15天罰金，總數1,500澳門元，若不繳付罰金或不以勞動代替，則須服10天徒刑。