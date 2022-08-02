警員又蛇王　梳化躺平瞓大覺　巡邏隨身拍冚鏡頭

警員疑在當值時「蛇王」睡覺的情況陸續有來。日前有警員被揭發在國安公署當值期間蛇王「大覺瞓」後，東網再收到讀者對警員「有相為證」的投訴，其中一相顯示1名軍裝警員身穿制服、「鞋都無除」，疑在當值期間，躺在一張梳化上睡覺，他並把一張椅子拉往梳化側邊倚傍，由於未知其佩槍有否「跟身」，情況令人憂慮，而讀者亦未有透露拍攝此相片的日期時間及地點；另一相片則顯示一名軍裝警員在巡邏時，其隨身攝錄機(「隨身拍」)鏡頭未有向外，而是向下蓋合，疑未被正確使用。東網已就兩項事件向警方查詢，暫時未獲回覆。

除了警員疑蛇王被拍攝斷正，亦有讀者向東網表示漁農自然護理署管理的香港仔郊野公園管理站，一名農林助理員經常於工作時間睡覺、「偷懶」，未有認真工作。漁護署昨(8月1日)回覆東網指，不評論個別個案或公開個別個案的資料；署方強調非常重視人員操守和紀律，所有有關投訴，均會按既定程序處理。

根據讀者提供的郊野公園管理站片段所見，一名身形略胖、身穿淺藍上衣及深藍長褲的男子，躺在疑似休息室的床上，一直手持手機，似乎在觀看影片；即使片段拍攝者路過，該男子亦未有理會。

翻查政府職位空缺查詢系統，合約農林助理員屬於非公務員職位，月薪17,355港元，主要職責包括於郊野公園、特別地區和地質公園巡邏，以進行執法、管理和保護等職務，並協助相關法律程序；協助公園的管理和運作；提高公眾的認知，並協助宣傳及進行教育和義工活動。

此外，助理員亦要兼顧文書工作和備存記錄，以及進行實地調查和自然保育工作，申請人除需考獲中學文憑考試5科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，亦具有至少2年工作經驗，而持有效香港駕駛執照、有自然護理實地工作或在政府紀律部隊工作經驗者，可獲優先考慮。