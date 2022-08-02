嚴重流失水分　可致急性腎衰竭亡

近日市區氣溫曾高達攝氏36度或以上，新界地區更錄得接近40度高溫，戶外工作的清潔工汗流浹背，在嚴苛的防疫措施下，每日沾濕數個口罩。記者在屯門一個垃圾站採訪時，見到回站的工友「全副武裝」，每人都戴闊邊帽、長衫長褲，有人用毛巾蓋臉，甚至戴上太陽眼鏡。有醫生指，戶外工作人士流失大量體液，若處理不當可引致急性腎衰竭致死。有工會就趁着炎暑在站內向清潔工講解防中暑之道，亦向每名工友派發消暑用品及飲品。

家庭醫生關嘉美指，戶外工作的人士通常會大量出汗，除了中暑引發的熱衰竭外，更有機會出現橫紋肌溶解症，令小便次數減少，電解液失衡，血液中的鉀及磷會上升惟鈣會下降，導致產生蛋白尿，嚴重者可引致急性腎衰竭，可導致死亡。

食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑與一班工會代表，近日就到屯門的一個垃圾收集站內，向所有清潔工派發消暑用品包，這些包括鹽薄荷糖、電解質補充飲料沖劑等，以及教導工友提防中暑的海報。李美笑稱，許多工友縱感不適亦未必知道自己中暑，建議工友發覺體液流失嚴重時，可以飲用含鹽及電解質的飲料即時補充水分，亦促請食環署參考廣東省及外國的做法，如禁止僱員在日間溫度高於39度的情況下從事任何戶外工作，氣溫在37至39度的日子，戶外露天工作不得超過6小時等。