東方日報A1：休息室熱焗臭　清潔工冇得抖

熱浪襲港導致近日氣溫飆升，經常戶外工作的清潔工休息設施不足，本報更揭發部分公廁及垃圾站休息室環境惡劣。炮台山有公廁的流動休息室在炎夏侷促如鍋爐，清潔工指室內高達攝氏40度，難以在內休息及用膳；旺角及灣仔有垃圾站的更衣室及休息設施疑欠妥，前者設置密封更衣室，卻被外人闖入便溺至臭氣沖天。有關注組織指，逾半清潔工曾在工作期間中暑，要求政府為員工提供有充足水電的休息室。議員促加強部門之間的協調盡快改善相關休息設施，保障員工職安健。

「呢度成40度呀，好難喺入面食飯！」炮台山油街一個公廁外面，近期豎立了一個底座大約一平方米、高約兩米，頂部設有太陽能板的流動休息室，供該公廁的清潔工休息及用膳。惟太陽能板供電有限，內裏亦欠缺通風設施，清潔工坦言該空間熱力逼人，較留在廁所旁更為炎熱，盛夏之時無法在內休息用膳。

記者近日到場視察，該個設於古舊的油街公廁對出的休息室長期在太陽下暴曬，清潔工並無進內休息，而是坐在廁所外的椅上。打開門了解，發現內裏擺放儲物櫃後，只餘下僅夠一個人站立的空間，室內沒有風扇也沒有桌椅，清潔工稱異常侷促，卻規定需在內用膳，惟有自備小型風扇消暑。

除休息室外，旺角必發道垃圾收集站亦設置一個大小相若的密室，供清潔工更衣之用。惟該密室經常遭外人闖進，有醉漢更會在內便溺甚至大便，室內不但臭氣沖天，亦由於密封的關係，即使加強清潔也無法散味，令清潔工無法使用。另外，灣仔告士打道垃圾收集站，有工人選擇在烈日當空下，坐在垃圾站外的露天空間進行文書工作及休息。

高溫天氣持續，惟現時中暑並不算工傷，工人權益難言保障。在屯門郊區負責清潔的紅姐（化名），亦曾在炎夏中暑，她形容當刻眼前一黑，感覺頭昏眼花，要坐下來休息良久，而她工作的垃圾站沒有休息室，盼政府為他們提供基本需要。

食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑批評，類似油街公廁的休息室等設施是敷衍回應，漠視員工權益；至於署方稱垃圾站所設的休息室，實際亦並非供工友使用。工會曾經做過調查，發現逾半清潔工曾在工作期間中暑，尤其在郊區垃圾站的工友，情況更為惡劣，有的垃圾站連廁所亦欠奉，工友要向附近居民借廁所，要求食環署參考巴士公司做法，為員工提供有水有電休息室，「食環署喺郊外起高智能垃圾站，對啲垃圾都好過對員工！」

議員劉國勳指，政府部門應為員工提供一個保障他們職安健的休息場所，若增建設施有障礙，就應協調相關部門完善工作，他過往亦曾協助巴士公司爭取有冷氣有水電的休息室，不理解為何政府部門反而做不到。

食環署發言人稱，今年7月曾接獲一宗員工熱衰竭個案的呈報，油街公廁臨時值勤室設有太陽能電源電池板、通風扇、窗戶及電插座，已增設一部小型電風扇改善廁所事務員的工作環境。旺角必發道垃圾收集站的房間是署方為承辦商員工所設的更衣室，用作更換工作服之用，並非用作休息室的用途。灣仔告士打道垃圾收集站內已設有休息位置供員工使用，已再次提醒有關員工應在站內適當位置處理日常文書工作。發言人又指，署方已為員工訂立酷熱天氣下工作的安全指引，並提供保護衣物及飲用水外，亦要求主管人員按情況需要靈活編排工作，並經常查察員工的身體狀況，以防員工在酷熱天氣下工作時中暑。

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