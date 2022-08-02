第5波患者抗體料大減　再染疫增死亡及住院風險

本港第5波新冠肺炎疫情最嚴峻時，曾錄得單日確診個案逾5萬宗，患者康復後會有抗體，但多項研究顯示抗體會在短時間內下降。香港藥劑師學會推算，絕大部分第5波疫情患者，其抗體已大幅下降，甚至消失，他們一旦再次染疫，住院、死亡或患最少一種新冠後遺症的風險均較首次染疫者高。

香港藥劑師學會就第5波疫情分析本港社會整體免疫情況。學會會長崔俊明表示，經自然感染產生的中和抗體會在3個月後下降，但接種疫苗後所產生的中和抗體會在6個月後才下跌。崔又指，有研究發現，相比首次感染人士，再度感染人士死亡風險高2.14倍，住院率風險高2.98倍，患最少一種新冠後遺症的風險亦高1.82倍。他解釋，患者再度感染次數多，更容易出現併發症，雖然感染後病毒後抗體會增加，但每一次感染都有機會出現併發症，從而增加患者死亡及住院風險。

崔呼籲市民不要因為曾經染疫而掉以輕心，而且本港12至19歲學童，以及80歲或以上群組的第3針接種率偏低，尤其是免疫系統較弱的長者，他建議市民應盡快接種至最少3針疫苗，以預防新一波疫情爆發。