中年漢跳出舒適圈　棄酒店工轉跑道到醫院「湊病人」

從事一項職業多年，總會有感到沉悶的時候，為使自己豐富人生經驗，部分人會選擇轉行。在港怡醫院任職業務發展部經理的周宏健，人到中年毅然離開打滾了18年的酒店業，轉跑道到私家醫院「湊病人」，但他稱無論對旅客抑或對病人，工作都是以人為本。

43歲的周宏健轉行前一直做酒店前台接待員，2018年轉行加入港怡醫院，負責幫病人辦理出入院手續及處理病人查詢和投訴，前年7月調至業務發展部，現時工作較多與保險公司溝通，協調各種合作關係，例如提供健康檢查等。周認為這份工作能幫助到病人，若病人不清楚自己應該選擇哪位醫生時，他可以根據病人需要並提供合適醫生，減少病人困惑。

周當初非常擔心自己不適應新工作，因為他過往未做過醫療工作，但新上司給了其鼓勵，加上醫院提供專員和訓練課程，減少他工作上的疑慮。他稱，轉工後最困難的是英文醫療術語，當中有很多不熟悉的生詞，一開始會感到混亂，但透過不斷向同事詢問後逐漸適應。他認為酒店業的工作與醫療工作都是以顧客為主，他能運用做酒店的經驗，帶給病人更貼心服務，期望病人能滿意在醫院的治療過程和結果，令病人接受治療時更順暢，並能安心養病。