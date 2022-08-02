中大5學者獲研究資助局嘉許　共得3380萬經費支持研究

香港中文大學表示，該校有5位學者獲研究資助局頒發2022-23年度研資局「高級研究學者計劃」及「研資局研究學者計劃」獎項，並共獲發3380萬經費以支持他們繼續進行研究。

3位獲研資局高級研究學者計劃獎項的中大學者，分別為法律學院教授Bryan Mercurio、物理系教授劉仁保，以及信息工程學系教授楊偉豪。Mercurio的研究項目是「在後新疫肺炎世界中獲取疫苗：可持續的法律與政策選項」；劉的研究項目則是「量子非線性譜學–量子傳感的新範例」；而楊的研究項目則是「網絡編碼技術的研究與開發」。他們各獲冠予「研資局高級研究學者」名銜，並於60個月資助期間，獲發放約780萬港元經費，以聘任替假老師及支持研究項目的開支，讓他們能專注於研究工作。

另外，中大化學病理學系教授呂愛蘭，以及中大機械與自動化工程學系教授盧怡君，則獲頒研資局研究學者計劃的獎項。呂的研究項目為「T細胞調控血管疾病、修復和再生的分子機制」；盧的研究項目則是「面向低成本長時儲能具高穩定性和高功率密度的硫基液流電池」。他們各獲冠予「研資局研究學者」名銜，並於60個月資助期間，獲發放約港幣520萬港元經費，以聘任替假老師及支持研究項目的開支，讓他們能專注於研究工作。