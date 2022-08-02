購內地止痛藥惹關注　醫管局：非長期採購　相關藥物料本月用完

第5波疫情間本港曾出現含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥短缺，當時公立醫院引入內地相同成份藥物，引起公眾關注。醫管局指，相關內地藥物只屬「一次性」採購，並料於本月用完，之後改為採購其他含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥。

醫管局表示，該局會在3種情況下在外地採購未在香港註冊的藥物，包括使用中的註冊藥物停產或出現短期供應短缺時，以及病人有個別臨床需要時，會為病人引入未在香港註冊的新藥物。港島西醫院聯網臨床服務統籌專員崔俊明指，醫管局有「Named Patient」制度來引入未註冊藥物，指明需要使用該藥物的病人、藥物的數量和產地等，之後藥物供應商再向本港衞生署申請進口許可證，再交由藥事管理委員會定期檢視藥物使用情況。

醫管局總藥劑師辦事處總藥劑師李成章則指，今年度採購的藥物只有3%來自中國，相關藥物有內地國家藥品監督管理局監管質素，而本港衞生署完全知悉引入內地藥物一事，醫管局亦有藥劑師把關藥物質素及安全。李指，今年第5波疫情期間，該局向3至4個內地供應商的撲熱息痛是「一次性」，該局已與本地藥廠協調加大產量，而現有的國產撲熱息痛存貨亦預計在今月內用完。