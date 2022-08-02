谷針至6個月大　劉宇隆憂難購復必泰幼兒版　自行稀釋或增副作用

本港疫情持續高企，近日更有幼童染疫，衞生署轄下聯合科學委員會昨日(8月1日)開會後，一致同意將新冠疫苗接種年齡下限，由原本3歲降低至6個月大。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(8月2日)在電台節目表示，參考第5波疫情數據，不時會出現確診幼童危殆或死亡個案，認為有需要在秋冬來臨、本港或出現更多變異病毒株前，盡快讓幼童接種疫苗。

劉表示，幼童接種由內地研發的科興疫苗劑量與成人相同，由內地及德國藥廠合作的復必泰疫苗則有幼兒版，建議政府爭取購入，若未能採購，就需要探討稀釋成人配方至合適的幼兒劑量，但稀釋的做法在全球未有先例，若出現誤差可能影響效果或增加副作用，但並非完全不可行，要由專家再研究。至於部分家長擔心幼童接種復必泰有引致心肌炎風險，劉指幼童接種2針復必泰相隔8星期是折衷辦法，相信已可降低風險。

他又指，目前18歲以上的高風險工作人士，可以選擇接種第4針，現時50至59歲群組有75%接種3針，但仍然有一定重症和死亡個案，考慮到有關年齡群組不少人有基礎疾病，建議政府鼓勵50歲以上接種第4針，但並非強制性。