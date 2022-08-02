美食展下周四開鑼　不設試食勢影響生意　黃家和促場外設用餐專區

由香港貿易發展局主辦的美食博覽，將於下周四(11日)起一連5日在灣仔會展舉行。所有參展商及入場市民須配合政府防疫措施，場內不能除下口罩，亦不設試食，連續第二年設有飲食限制。局方表示，因公眾展覽會有數以十萬計人士進場，強調健康、安全是首要考慮。

貿發局傳訊及公共事務主管冼潔貞在電台節目表示，主辦方必須配合政府防疫措施，一直跟衞生防護中心有緊密聯繫，明白公眾希望可以試食，惟現時疫情未去到公眾可以隨意除口罩的階段。冼又指，參展商在籌備階段已得悉今年會場內不設試食，但仍然熱烈參與，有去年曾參展的展商向她反映，雖然場內不准試食，但生意依舊不錯。

餐飲聯業協會會長黃家和引述食物環境衞生署表示，容許試食會有風險，認為署方不會放寬有關安排。黃認爲，相關措施或會影響市民入場購物的意欲，擔心繼而影響參展商的生意，不排除因而令參展商數目減少。他表示明白美食博覽的人流會令當局有防疫風險考慮。但他亦舉例指同樣有大量人流的七人欖球賽，卻有較寬鬆的飲食限制，直言「難以評斷是否公道」。他促請貿發局重新考慮，參考去年大會在場外設有試食專區的做法，容許完成接種新冠疫苗以及掃描「安心出行」二維碼的參展人士，到專區試食。