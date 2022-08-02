7間私家車分銷商撤保用限制　易志明：或調高汽車售價

7間私家車分銷商對私家車車主施加具限制性的保用條款(「保用限制」)被指或會損害競爭，可能違反《競爭條例》下的第一行為守則。因應競爭事務委員會昨(1日)就承諾展開諮詢，7間私家車分銷商向競委會承諾，5年內不會執行保用限制，即不會要求車主必須到特約維修中心為車輛進行維修。競委會就該承諾表示，限制或會阻遏私家車車主在保用期間光顧獨立車房，限制了獨立車房與特約維修中心競爭的能力，令車主的服務選擇減少，導致保養及維修服務價格高昂。

議員易志明今(2日)在電台節目上表示，措施有望降低特約維修中心的收費到與市場相若，相信會獲大眾支持。惟他表示，分銷商以往主要靠維修費補貼收入，恐日後汽車售價或會調高以「拉上補下」。他又指，車主日後若將車輛送到獨立車房維修時，應要求列出需更換的零件及牌子等細項，避免往後將汽車送回特約維修中心保養時出現爭拗。

該7間分銷商分別是Cartel Motors Limited、大昌行集團有限公司、Inchcape International Holdings Limited、錦龍汽車集團有限公司、意美汽車(香港)有限公司、森那美汽車集團(香港)有限公司及宏益控股有限公司。